C’è anche Mastromei per il dopo D’Ambrosio

È arrivata una conferma riguardo alla presenza di Francesco Mastromei nel panorama politico dopo D’Ambrosio. La notizia è stata resa pubblica da Samuele Pierantoni, ex segretario di un partito politico in cui Mastromei aveva avuto un ruolo. Al momento non si conoscono i dettagli sulla posizione o le modalità del coinvolgimento di Mastromei, ma la sua partecipazione sembra ormai certa.

Francesco Mastromei è pronto a scendere in campo. In quale si vedrà. Ma la notizia c’è. E la conferma arriva da Samuele Pierantoni, ex segretario di Azione, dove ha gravitato pure lo stesso Mastromei. Si scaldano i motori per le amministrative che rinnoveranno il consiglio comunale di Altopascio del 2027. L’attuale assessore ai lavori pubblici, dopo il rientro della sindaca, Sara D’Ambrosio, nel PD, come da noi anticipato nell’edizione dello scorso 6 marzo, sta riflettendo, come spiega lo stesso Pierantoni: "Con la nuova tessera del PD già pronta per la prima cittadina, a circa 12 mesi dall’apertura delle urne, viene meno il civismo riformista e popolare che aveva caratterizzato gli ultimi anni e che nel 2021 ha permesso di vincere le elezioni contro la destra di Marchetti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "C’è anche Mastromei per il dopo D’Ambrosio" D’Ambrosio incendia i Criteria: nei 200 stile libero cade anche il primato di CecconLa giornata inaugurale dei Criteria ha subito regalato un risultato di enorme peso al nuovo italiano. Leggi anche: Urbanistica ad Altopascio. Il nuovo stadio? Mastromei: "A Marginone"