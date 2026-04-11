Un contenzioso giudiziario durato 27 anni si è aperto nel 1999 presso il Tribunale della Spezia. La causa vede un avvocato impegnato in una lunga battaglia legale contro gli eredi di una persona deceduta. Nel corso di questo lungo periodo, si sono susseguite numerose udienze e decisioni, senza che la vertenza trovasse ancora una conclusione definitiva. La vicenda si protrae senza una risoluzione chiara, coinvolgendo diverse fasi processuali.

Un contenzioso giudiziario iniziato nel 1999 presso il Tribunale della Spezia ha portato l’avvocato Roberto Brozzo a rivolgersi alla Corte di Cassazione per ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali, dopo che i clienti coinvolti nella causa di divisione sono venuti a mancare nel corso dei decenni. La vicenda si è complicata con la successione degli eredi e la vendita del patrimonio immobiliare oggetto della disputa, portando a un lungo confronto sulla corretta liquidazione dell’incarico legale. Tutto ha avuto origine quasi ventisette anni fa, quando si è aperta la pratica giudiziaria riguardante un compendio immobiliare. Per i primi dodici anni di attività, l’avvocato ha prestato assistenza a un cliente che è deceduto nel 2011. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Causa infinita: l’avvocato combatte per 27 anni contro gli eredi

Leggi anche: Gli eredi di Maradona vincono causa sui marchi, l’Avv. Pisani: “Soddisfazione e giustizia per la memoria di Diego”

Levanto combatte i rifiuti: nuovi cestini smart contro gli abusiIl Comune di Levanto ha deciso di potenziare la gestione dei rifiuti urbani attraverso l’installazione di nuovi contenitori per la differenziata...

The Autobiography of Benjamin Franklin - Complete Audiobook | American History Classic

Si parla di: Il romanzo di Baswedan afferma che il caso Pertamina non ha alcuna risposta da parte degli uomini: chiedi a KY e Bawas MA di controllare il rapporto di Kerry.

Processo 'infinito' e clienti morti, avvocato fa causa per la parcellaUn processo così 'infinito' da far sì che i clienti muoiano per vecchiaia durante l'iter giudiziario e l'avvocato rimanga con una quota della parcella insoluta tanto da dover ricorrere davanti ai giud ... ansa.it

Processo infinito, morti i clienti: l’avvocato spezzino fa causa per la parcellaLa Spezia – È trascorsa una vita, dall’inizio di quella causa di divisione giudiziale, promossa nel 1999 innanzi al tribunale della Spezia. Tanto che, nelle more della sentenza, sono morti sia il prim ... ilsecoloxix.it