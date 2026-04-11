Alle 11:28 di sabato 11 aprile 2006, la Polizia di Stato ha comunicato l’arresto di Bernardo Provenzano nelle campagne di Corleone. Provenzano, considerato uno dei boss più ricercati, era sfuggito alle forze dell’ordine per molti anni. La cattura ha segnato un momento importante nella lotta contro la criminalità organizzata in Italia.

Alle ore 11:28 di questo sabato 11 aprile 2006, la Polizia di Stato ha dato notizia dell’arresto di Bernardo Provenzano nelle campagne del territorio di Corleone. Il boss, che era rimasto invisibile per oltre quattro decenni, è stato catturato dagli agenti dello Sco e della squadra mobile di Palermo all’interno di una masseria nei pressi del suo comune d’origine. L’operazione, che ha colpito il vertice di Cosa Nostra, ha il coinvolgimento diretto dei magistrati della Dda, ovvero Prestipino e Marzia Sabella, insieme al procuratore aggiunto Giuseppe Pignatone. Al momento del fermo, l’uomo indossava abiti semplici, tra cui un maglione nero con collo girocollo, jeans e scarponcini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catturato Provenzano: finisce il regno del boss invisibile

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Dal FLASH ai primi lanci: la cattura di Provenzano dall'archivio ANSA. Venti anni fa l'arresto del superlatitante con i pizzini nelle tasche #ANSA x.com

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