Catania Rete Gas Bonaccorsi M5s | La gestione non può essere affrontata con superficialità

Il candidato del Movimento 5 Stelle ha sottolineato che la gestione della rete di distribuzione del gas nella città richiede attenzione e cura, evitando approcci superficiali. Ha evidenziato come si tratti di un aspetto importante per la sicurezza e il funzionamento del servizio. La dichiarazione arriva in un momento in cui si discute di interventi e responsabilità legate alle reti di distribuzione del gas.

“La gestione della rete di distribuzione del gas cittadino non può essere affrontata con superficialità. In gioco non c’è soltanto un tema amministrativo o organizzativo, ma la sicurezza dei cittadini e l’affidabilità di un’infrastruttura strategica”, si legge in una nota del MoVimento 5 Stelle.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Esplosione di via Galermo, Bonaccorsi (M5s): "Il Comune chiarisca sulla sicurezza della rete"“È necessario, per trasparenza istituzionale, verificare che vi sia una chiara separazione tra chi ha realizzato l’infrastruttura e chi oggi ne...