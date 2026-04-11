Catania 2026 | Forza Italia lancia i nomi per Bronte e Randazzo

A pochi mesi dalle elezioni amministrative del maggio 2026, il centrodestra nella provincia di Catania ha annunciato i nomi dei candidati per le città di Bronte e Randazzo. La decisione è stata comunicata durante una riunione della segreteria provinciale di uno dei principali partiti del centrodestra, che ha anche confermato alcuni alleati e presentato nuove adesioni a livello locale. La campagna elettorale sembra essere entrata nel vivo con queste prime indicazioni ufficiali.

Il centrodestra catanese si prepara alla sfida delle amministrative di maggio 2026 con una serie di conferme e nuovi appoggi territoriali definiti durante la segreteria provinciale di Forza Italia. L’incontro, guidato dall’eurodeputato e segretario provinciale Marco Falcone, ha la partecipazione di dirigenti, sindaci e amministratori locali con l’obiettivo di delineare le strategie per i comuni della provincia. Scelte strategiche tra San Giovanni La Punta, Bronte e Randazzo. Il cuore operativo della riunione ha riguardato la definizione dei candidati che rappresenteranno il movimento azzurro nei diversi contesti comunali. Per San Giovanni La...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania 2026: Forza Italia lancia i nomi per Bronte e Randazzo Forza Italia Giovani, Randazzo confermato vice segretario regionale: “Continuità e fiducia nei giovani”Ufficializzata oggi la conferma di Matteo Randazzo nel ruolo di vice segretario regionale di Forza Italia Giovani. Stati generali di Forza Italia: Roberto Gagliardi lancia la sfida per Lecco 2026Sabato 14 febbraio al Lecco Hostel l'evento programmatico che apre la corsa alle amministrative.