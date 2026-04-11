Cassazione | rischio sanzione da 33mila euro per i commenti altrui

La Corte di Cassazione sta per pronunciarsi su una vicenda che riguarda un giornalista Rai coinvolto in una disputa legale. La questione si concentra sui commenti lasciati online e sulla possibilità di dover affrontare una sanzione di 33mila euro. La decisione potrebbe chiarire i limiti di responsabilità nel contesto digitale e l’applicazione delle norme in materia di diffamazione e commenti sui social media.