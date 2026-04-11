Cassazione | rischio sanzione da 33mila euro per i commenti altrui
La Corte di Cassazione sta per pronunciarsi su una vicenda che riguarda un giornalista Rai coinvolto in una disputa legale. La questione si concentra sui commenti lasciati online e sulla possibilità di dover affrontare una sanzione di 33mila euro. La decisione potrebbe chiarire i limiti di responsabilità nel contesto digitale e l’applicazione delle norme in materia di diffamazione e commenti sui social media.
La Corte di Cassazione è chiamata nelle prossime ore a decidere sul destino giuridico di Fabio Butera, giornalista Rai, coinvolto in una controversia legale che solleva dubbi profondi sulla responsabilità digitale. Il caso nasce da un post pubblicato nel 2018 su Facebook, in cui il professionista contestava una ricostruzione giornalistica riguardante alcuni richiedenti asilo di un centro di Vicenza, accusati di aver protestato per visionare un campionato televisivo. Nonostante la sentenza di primo grado avesse riconosciuto la legittimità e la documentazione dei contenuti esposti da Butera, il giornalista è stato condannato a versare 33mila euro di risarcimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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