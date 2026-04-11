Caso video Terni | Federfarma difende l’etica delle farmacie

Federfarma Umbria ha preso posizione contro la diffusione di un video girato in una farmacia di Terni, in cui si vedeva il disagio di alcuni cittadini a causa delle lunghe liste d’attesa nelle strutture sanitarie. La federazione ha sottolineato che il filmato non rappresenta l’etica e i principi delle farmacie. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità sanitarie locali.

Federfarma Umbria ha espresso un netto dissenso riguardo alla diffusione di un filmato registrato in una farmacia nel centro di Terni, che mostrava il malessere dei cittadini legato alle liste d’attesa sanitarie. L’associazione ha ribadito la propria ferma distanza da tale contenuto, sottolineando come l’episodio sia riconducibile esclusivamente alla responsabilità individuale di un singolo professionista, agendo in modo non conforme ai precetti etici e deontologici che governano la categoria. Il valore sociale della rete farmaceutica territoriale. L’evento scatenato dalle immagini social mette in luce una tensione tra la narrazione digitale e la realtà operativa del Servizio sanitario regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso video Terni: Federfarma difende l’etica delle farmacie Sanità di prossimità, accordo tra Regione e Federfarma per rafforzare i servizi nelle farmacieIncontro a Palazzo d’Orleans tra Schifani, l’assessore Faraoni e i vertici di Federfarma Sicilia. Nelle farmacie modenesi 17 furti e rapine in un anno, Federfarma Modena incontra il PrefettoUn confronto costruttivo per mettere in capo buone pratiche e prassi concrete: “Rafforzeremo prevenzione e formazione, anche grazie a incontri...