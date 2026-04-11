Caso Specchia Il dibattito in consiglio

Durante l’ultima riunione del consiglio comunale, è stato discusso il caso Specchia, con particolare attenzione alle ordinanze adottate dall’amministrazione locale. Un rappresentante ha chiarito che il Comune di Arcola può emanare provvedimenti solo in presenza di superamenti dei limiti ambientali. Nonostante questa posizione, il rappresentante ha aggiunto che l’amministrazione continua a monitorare la situazione e non intende abbandonare l’attenzione sul tema.

"Il Comune di Arcola non può fare ordinanze se non c’è una situazione di superamento in termini di limiti ambientali, ma non molliamo". Si è trattato in consiglio comunale a Arcola dei due incendi in meno di un mese nell’impianto di trattamento rifiuti alle Pianazze. La sindaca di Arcola Monica Paganini (nella foto) ha annunciato di aver scritto a tutti gli enti pertinenti, e alla proprietà per avere una risposta tempestiva a una richiesta partita la settimana scorsa sull’analisi merceologica del materiale in arrivo nell’impianto. "Una richiesta non sufficientemente ascoltata – ha detto – eppure propedeutica ad un intervento risolutivo". L’ordinanza di chiusura più volte sollecitata dalla sindaca e richiamata, ha bisogno di un supporto certificato rispetto al superamento dei limiti ambientali che solo Asl e Arpal possono rilasciare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso Specchia . Il dibattito in consiglio Arcola, caso Specchia: polemica in Comune per l’uso politico dei fattiAlessio Binetti ha accusato l’amministrazione di Arcola di strumentalizzare un episodio avvenuto presso l’impianto di trattamento rifiuti delle... Pochi bambini, aule scolastiche ’oversize’: il dibattito in ConsiglioL’inverno demografico cambia le politiche della scuola anche a Desio, dove il tema ha infiammato il dibattito in Consiglio comunale. Si parla di: Caso Specchia . Il dibattito in consiglio; Arcola caso Specchia | polemica in Comune per l’uso politico dei fatti. Caso Specchia . Il dibattito in consiglioIl Comune di Arcola non può fare ordinanze se non c’è una situazione di superamento in termini di limiti ambientali, ... lanazione.it