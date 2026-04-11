Il direttore generale del Comune di Milano ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame contro il provvedimento di sequestro dei suoi dispositivi informatici, disposto nell’ambito del caso San Siro. La decisione di perquisire i computer è stata contestata dall’amministratore pubblico, che ha scelto di opporsi all’atto giudiziario. La vicenda riguarda l’indagine in corso e le modalità con cui sono state condotte le perquisizioni.

Il direttore generale del Comune di Milano, Christian Malangone, ha presentato un ricorso al Tribunale del Riesame contro il provvedimento che ha disposto la perquisizione e il sequestro dei suoi dispositivi informatici. L’azione legale, portata avanti dall’avvocato Domenico Aiello nel pomeriggio di venerdì 10 aprile, si inserisce nell’ambito dell’inchiesta sulla cessione dello stadio San Siro a Inter e Milan, che vede coinvolte nove persone tra cui il dirigente comunale. La vicenda giudiziaria, coordinata dai magistrati Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi, verte sulle ipotesi di una gestione dell’iter amministrativo orientata a favorire gli interessi dei due club calcistici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso San Siro: il DG del Comune sfida i magistrati sul sequestro PC

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