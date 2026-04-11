Il Consiglio di Stato ha deciso di non concedere la sospensiva richiesta dal Comune di Porcari nel procedimento legale riguardante l’impianto di Salanetti. La decisione riguarda un’istanza presentata dal Comune per bloccare temporaneamente le attività legate all’impianto, ma la richiesta è stata rigettata dai giudici amministrativi. La vicenda coinvolge aspetti legali e amministrativi relativi alla gestione dell’impianto stesso.

ll Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dal Comune di Porcari nell’ambito del contenzioso sull’ impianto di Salanetti. La decisione riguarda la fase cautelare e consente, quindi, all’iter di proseguire in attesa della sentenza nel merito. Nel provvedimento, i giudici hanno rilevato l’assenza del cosiddetto "periculum", ovvero di un danno imminente e irreparabile che giustifichi la sospensione urgente degli effetti degli atti impugnati. In particolare, viene evidenziato come i lavori per la realizzazione dell’impianto non siano ancora iniziati, (anche se lo faranno a breve), elemento che ha portato il collegio a ritenere non necessario un intervento cautelare immediato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caso Salanetti. Consiglio di Stato nega la sospensiva

Porcari non arretra e non demorde: "Contro l’impianto di Salanetti faremo ricorso al Consiglio di Stato"PORCARI Il fatto che sia una tecnologia sperimentale, la sostenibilità economica e le prescrizioni imposte per l’autorizzazione.

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