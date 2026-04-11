Caso Ruggi lo sceriffo ‘in posa’ Il suo calendario distribuito in paese

In un paese della provincia di Modena, è stato distribuito un calendario che ritrae lo sceriffo locale in diverse situazioni di vita quotidiana. Le immagini mostrano il funzionario mentre si diverte con il cane o si sposta per le vie del paese, offrendo un ritratto più informale rispetto alla figura istituzionale. La distribuzione del calendario ha attirato l’attenzione tra i cittadini e ha generato alcune discussioni sulla rappresentazione pubblica delle figure ufficiali.

Polinago (Modena), 11 aprile 2026 – Un calendario con scene di vita quotidiana: mentre gioca con il cane o in giro per il paese. Foto in cui viene ritratto sempre con il suo cappello, quel cappello diventato ormai il suo elemento distintivo. E’ quello che ha distribuito nei giorni di Pasqua a Polinago Domenico Lanza, per tutti ‘lo sceriffo’ e fino ad ora unico indagato per il sequestro di persona della giovane Daniela Ruggi, i cui resti sono stati trovati il primo giorno dell’anno nella torre Pignone di Vitriola. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacacaso-daniela-ruggi-inchiesta-lista-nomi-t4m55vmf Il punto sulle indagini per l'omicidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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