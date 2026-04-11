Caso Mansouri l’agente difende la sua onestà | Mai usato violenza

L’udienza si è svolta presso il Tribunale di Milano, dove l’agente Carmelo Cinturrino ha dichiarato di non aver mai usato violenza durante l’incidente che ha coinvolto il pusher Abderrahim Mansouri. Davanti al giudice Domenico Santoro, la discussione riguarda le accuse e le testimonianze relative alla vicenda. La difesa ha presentato le proprie argomentazioni in merito alla condotta dell’agente durante l’episodio.

Davanti al giudice Domenico Santoro presso il Tribunale di Milano, l’udienza per l’incidente probatorio relativo alla morte del pusher Abderrahim Mansouri ha protagonista la difesa del poliziotto Carmelo Cinturrino. L’agente, accusato di aver sparato al giovane, ha respinto con decisione ogni imputazione riguardante aggressioni, minacce o coinvolgimenti in attività di spaccio, ribadendo la propria condotta professionale impeccabile durante il servizio. Le dichiarazioni dell’agente e le controdeduzioni della difesa. Durante il secondo giorno di audizione, Carmelo Cinturrino ha espresso un profondo rammarico sia per il destino tragico del ragazzo che ha colpito, sia per le conseguenze personali che questa vicenda sta comportando per lui.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Mansouri, l’agente difende la sua onestà: “Mai usato violenza Il poliziotto Cinturrino davanti al giudice: “Mai usato violenza. Dispiaciuto per me e per Mansouri”Nella seconda giornata di incidente probatorio, l'assistente capo di Polizia Carmelo Cinturrino, accusato di omicidio volontario, rilascia... Athletic difende Fabregas: “In Italia non apprezzano la sua onestà intellettuale”Cesc Fabregas è uno degli allenatori più giovani della Serie A, che sta trascinando il Como verso la conquista di una competizione europea nella...