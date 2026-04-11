Le indagini sulla morte del bambino dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli continuano con nuove evidenze. Sono stati sequestrati foto e video che ritraggono un cellulare trovato in sala operatoria, ora sotto esame da parte della Procura. Si cercano elementi utili per chiarire le circostanze di un intervento che si è concluso tragicamente. La procura ha avviato verifiche sulla presenza di dispositivi elettronici durante l’operazione.

Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli. Una nuova svolta arriva dal sequestro di un cellulare contenente foto e video girati direttamente nella sala operatoria, ritenuti elementi chiave per la Procura. Ad anticipare la notizia è Il Mattino. Il pubblico ministero Giuseppe Tittaferrante, sulla base delle nuove informative dei Nas dei carabinieri, ha disposto il sequestro del telefono di un operatore socio sanitario presente durante l’intervento del 23 dicembre. Nel dispositivo sarebbero presenti immagini e video “rilevanti” per ricostruire quanto accaduto in sala operatoria. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Caso Domenico Caliendo, nuovo cellulare in sala operatoria: foto e video nelle mani della Procura

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