In una giornata segnata dall'assenza di commemorazioni ufficiali, le istituzioni sono state criticate per non aver partecipato alle cerimonie in ricordo dell'agente di custodia ucciso nel 1978 dalle Brigate Rosse. La protesta è stata lanciata dall'OSAPP, il sindacato degli agenti di polizia penitenziaria, che ha definito

L’assenza di cerimonie ufficiali per ricordare l’agente di custodia Lorenzo Cutugno, vittima delle Brigate Rosse nell’aprile del 1978, ha scatenato una durissima protesta sindacale in questo sabato 11 aprile 2026. L’OSAPP denuncia un silenzio assordante che coinvolge sia l’Amministrazione Penitenziaria sia le istituzioni locali e regionali, proprio mentre si compiono 48 anni dall’attentato che tolse la vita al funzionario dello Stato. Il silenzio delle istituzioni e il grido dell’OSAPP. Nessun evento programmato, nessuna iniziativa celebrativa e nessuna dichiarazione pubblica sono state registrate dalle autorità competenti per onorare la memoria di Cutugno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Cutugno, l’OSAPP sbotta: “Silenzio vergognoso” sulle istituzioni

Leggi anche: Lorenzo Cutugno, ucciso dalle BR, dimenticato nel giorno dell'anniversario. La rabbia dell'Osapp: "Nessuna commemorazione, non una parola. É vergognoso"

Pratola Serra, allarme sicurezza: il silenzio delle istituzioni sulle curve dell'area FCANegli ultimi mesi, gli incidenti nelle curve dell’area FCA di Pratola Serra non sono più una coincidenza: sono la conseguenza diretta di una...