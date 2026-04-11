Caso cani uccisi | il Comune di Loreto pronto a costituirsi parte civile

Il Comune di Loreto ha annunciato la sua intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario riguardante l’uccisione di 55 cani, un episodio che ha suscitato grande sdegno tra i cittadini. La decisione sarà presa non appena saranno soddisfatte le condizioni previste dalla legge. L’episodio ha suscitato reazioni di sdegno e preoccupazione all’interno della comunità locale.

LORETO – Non appena ci saranno le condizioni, il Comune di Loreto è pronto a costituirsi parte civile nell’ambito del procedimento giudiziario relativo al grave episodio dell’uccisione di 55 cani, un fatto che ha profondamente scosso e indignato l’intera comunità. A dirlo è il sindaco di Loreto.🔗 Leggi su Anconatoday.it Gatti uccisi o torturati: “Il Comune di Brindisi pronto a costituirsi parte civile”Procedimento a carico di un medico, l'assessore Ercole Saponaro: “L'amministrazione comunale, responsabile di tutti gli animali presenti sul...