Caso Caliendo | sequestrato il cellulare dell’operatore in sala operatoria

La Procura di Napoli ha disposto il sequestro del cellulare di un operatore presente in sala operatoria nell’ambito delle indagini sulla scomparsa del bambino avvenuta il 21 febbraio presso l’ospedale Monaldi. Sono stati inoltre richiesti e acquisiti nuovi contenuti video e fotografici per approfondire i dettagli della vicenda. L’indagine si concentra sui momenti legati alla scomparsa e sui possibili elementi documentati nelle immagini e nei video raccolti.

La Procura di Napoli ha disposto l’acquisizione di nuovi contenuti video e fotografici per fare luce sulla vicenda che ha portato alla scomparsa del piccolo Domenico Caliendo, avvenuta il 21 febbraio presso l’ospedale Monaldi. L’indagine, che ipotizza il reato di omicidio colposo in concorso, si concentra sugli eventi accaduti durante l’intervento di trapianto di cuore del 23 dicembre 2025. I magistrati, guidati dal procuratore aggiunto Antonio Ricci e dal pm Giuseppe Tittaferrante, puntano ora a esaminare i dati digitali contenuti nel cellulare di un operatore socio sanitario che si trovava in sala operatoria proprio nel giorno dell’operazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Caliendo: sequestrato il cellulare dell’operatore in sala operatoria Domenico Caliendo, spuntano video e foto del bimbo in sala operatoria senza il cuore«Che cosa è successo dopo il clampaggio?», chiedono i pm di Napoli ad una infermiera che era nel team della sala operatoria che il 23 dicembre... Domenico Caliendo, sequestrato il cellulare di un’infermiera: cosa cercano gli inquirentiUn dettaglio all’apparenza secondario, un dispositivo elettronico finito sotto sequestro e una testimonianza destinata a far discutere. Temi più discussi: Avvocato famiglia Caliendo: Mi vogliono zittire, sto toccando poteri forti; Domenico Caliendo, il pm sequestra il telefono di un altro sanitario: spuntano nuove foto e video; Caso Caliendo, l’avvocato Petruzzi denuncia pressioni; Domenico Caliendo, il legale della famiglia denuncia: Continue pressioni e diffamazioni. Cosa è successo. Caso Domenico Caliendo, l’avvocato Petruzzi attacca: Mi vogliono zittireCaso Domenico Caliendo, l'avvocato Francesco Petruzzi attacca: Ho toocato poteri forti e mi vogliono zittire ... ilgiornalelocale.it Domenico Caliendo: il caso si allarga a un presunto cluster di decessi al MonaldiDomenico Caliendo: l'avvocato annuncia nuove richieste di risarcimento per 10 milioni. Emergono altri tre casi di decessi sospetti al Monaldi legati a infezioni. 2anews.it Caso Domenico Caliendo: la Commissione Trasparenza apre l'indagine. Scontro legale dopo lo speciale di Giletti. Il caso della tragica morte del piccolo Domenico Caliendo entra in una nuova, caldissima fase istituzionale. L’onorevole Francesco Iovino, nel - facebook.com facebook