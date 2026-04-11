Un attacco informatico ha coinvolto l’architetto Boeri, con l’obiettivo di creare un’errata identità digitale. Sono stati manipolati messaggi e registrazioni vocali per diffondere informazioni false. Le autorità stanno indagando sulla provenienza e sugli intenti di questa operazione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo ai responsabili dell’attacco o ai dettagli specifici del piano.

L’architetto Boeri è stato travolto da un attacco informatico volto a costruire una falsa identità digitale attraverso la manipolazione di messaggi e registrazioni vocali. L’inchiesta Equalize ha rivelato come il presidente della Triennale di Milano sia stato vittima di un hackeraggio mirato, con l’identificazione di un possibile responsabile legato alla gestione di un locale notturno. Il quadro delineato dalle indagini è inquietante: non si è trattato di un semplice furto di dati, ma di una vera e propria fabbricazione di contenuti inesistenti. Boeri ha riferito di aver avvertito una violenza profonda nel constatare come il suo telefono fosse stato violato per generare conversazioni mai avvenute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Boeri: hackeraggio e audio falsi, il piano per distruggerlo

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