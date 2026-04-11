Case di Comunità in Toscana ecco tutti gli indirizzi e le probabili date di inaugurazione

In Toscana, sono disponibili le informazioni sugli indirizzi delle nuove Case di Comunità già realizzate o in fase di completamento. Sono previste inaugurazioni in diverse località della regione, con alcune date che si avvicinano o sono già state programmate. I dettagli riguardano le strutture distribuite sul territorio e le date di apertura previste per le prossime settimane o mesi.

Firenze, 12 aprile 2026 – Ecco tutti gli indirizzi delle Case di Comunità che sono state realizzate o che sono in procinto di essere costruite e inaugurate in Toscana. Sono disseminate un po’ in tutta la regione. Alcune sono già state inaugurate, altre sono pronte e aspettano l’inaugurazione mentre una buona parte verranno inaugurate in questo 2026. Castel del Piano – ristrutturazione – via Dante Alighieri - inaugurata Rapolano Terme – nuova costruzione – via Della Porta Nuova – entro fine 2026 Firenze Europa – nuova costruzione – viale Europa – entro fine maggio 2026 Reggello (Firenze) – nuova costruzione – piazza Dalla Chiesa – aprirà il...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Case di Comunità in Toscana, ecco tutti gli indirizzi e le probabili date di inaugurazione Leggi anche: Sanità: Case della Comunità aperte nel weekend di Pasqua, indirizzi e orari Maturità 2026: le materie della seconda prova scritta. Latino al Classico, matematica allo Scientifico. Ecco tutti gli indirizziLatino al Liceo classico, matematica al Liceo scientifico, scienze umane al Liceo delle Scienze umane; economia aziendale per gli Istituti tecnici...