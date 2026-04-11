Casadei condanna il Verona Torino vince di misura per 2-1

Il Torino ha ottenuto una vittoria di misura contro il Verona con il punteggio di 2-1, consolidando la sua posizione a metà classifica. La partita si è svolta a Torino e ha visto il Torino prevalere nel risultato finale, mantenendo così un buon andamento in campionato. La squadra di D’Aversa ha conquistato tre punti importanti in questa sfida casalinga.

TORINO - Vittoria di misura per il Torino di D'Aversa, che batte 2-1 il Verona e consolida il suo posizionamento a metà classifica. Notte fonda invece per i gialloblu, che a sei giornate dalla fine sembrano ormai definitivamente lontani dal raggiungimento della salvezza. Ad aprire le marcature la rete di Simeone, pari momentaneo di Bowie e gol del definitivo 2-1 granata siglato da Casadei. Bastano sei minuti al Torino per passare in vantaggio, con Pedersen che scappa alle spalle della difesa scaligera e serve in area Simeone, rapido nel dribbling e tiro che vale l'1-0 granata. Reagisce subito il Verona, con la punizione di Frese e Gagliardini che, favorito dall'uscita imperfetta di Paleari, devia di testa colpendo la traversa.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Casadei condanna il Verona, Torino vince di misura per 2-1 Pagelle Torino Verona, Simeone e Casadei stendono i gialloblù! Non basta il gol di Bowie – I VOTIPagelle Torino Verona: i Top e Flop tra i protagonisti del match, valido per la 32a giornata di Serie A 2025/26 Pagelle Torino Verona: i giudizi sui... Torino - Verona 2-1: Casadei fa sorridere D'AversaTorino, 11 aprile - Roberto D'Aversa trova la quarta vittoria nelle ultime sei partite, con il suo Torino che batte il Verona 2-1 davanti ai propri...