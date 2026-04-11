Carlo Verdone denuncia la truffa a suo nome | Non aprite quella mail agirò per vie legali

Un attore e regista ha segnalato sui social un tentativo di truffa che utilizza il suo nome e i personaggi più noti delle sue opere. Ha invitato i follower a fare attenzione a una email sospetta, sottolineando che non si tratta di lui. Ha inoltre dichiarato che intraprenderà azioni legali contro chi si spaccia per lui o utilizza il suo nome senza autorizzazione. La comunicazione è arrivata tramite i propri canali ufficiali.