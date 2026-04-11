Carlo Verdone denuncia la truffa a suo nome | Non aprite quella mail agirò per vie legali
Un attore e regista ha segnalato sui social un tentativo di truffa che utilizza il suo nome e i personaggi più noti delle sue opere. Ha invitato i follower a fare attenzione a una email sospetta, sottolineando che non si tratta di lui. Ha inoltre dichiarato che intraprenderà azioni legali contro chi si spaccia per lui o utilizza il suo nome senza autorizzazione. La comunicazione è arrivata tramite i propri canali ufficiali.
Carlo Verdone denuncia attraverso i suoi canali social un tentativo di truffa che sfrutta il suo nome e i suoi personaggi più celebri: "Diffidate, non sono io".🔗 Leggi su Fanpage.it
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