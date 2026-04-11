Carcere di Parma allarme sulla carenza di oss | interrogazione in Regione

In un carcere della provincia è stato segnalato un grave problema di carenza di operatori socio-sanitari, situazione che si trascina da tempo. Un’interrogazione è stata presentata in Regione per evidenziare la mancanza di personale e sottolineare che la gestione dell’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari rientra nelle competenze dell’ente. La questione ha suscitato attenzione tra le autorità locali e gli addetti ai lavori.