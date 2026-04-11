Carburanti | calano i prezzi ma il Governo si spacca sul caro benzina
Negli ultimi giorni i prezzi dei carburanti sono diminuiti, portando un po’ di sollievo agli automobilisti. Tuttavia, all’interno del governo italiano si registrano divisioni su come intervenire per contenere il caro benzina. La questione dei costi energetici continua a essere al centro del dibattito politico, mentre i cittadini affrontano comunque spese significative per rifornire le auto. La situazione resta complessa e ancora da definire.
Il governo italiano si trova spaccato su come gestire l’emergenza dei costi energetici, mentre i cittadini affrontano un carico economico pesante dovuto ai prezzi alla pompa. Sabato 11 aprile 2026, le quotazioni di benzina e gasolio mostrano lievi flessioni grazie alla tregua tra Stati Uniti e Iran, ma il divario rispetto ai livelli pre-conflitto in Medio Oriente resta profondo. I dati aggiornati indicano che il prezzo medio del gasolio si attesta a 2,166 euro al litro, con una diminuzione di 1,4 centesimi rispetto alla settimana precedente. La benzina segna invece un valore di 1,790 euro al litro, calando di 0,3 centesimi. Spostandosi sulle reti autostradali, il diesel tocca i 2,193 euro al litro, con un ribasso dello 0,8%, mentre la verde si ferma a 1,817 euro al litro, scendendo di 0,6 centesimi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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