Carburanti | 150 milioni a settimana pesano sulle tasche degli italiani
Ogni settimana, le famiglie italiane spendono circa 150 milioni di euro in più per il carburante rispetto al passato. Questo aumento dei costi si riflette sulla spesa complessiva dedicata alla mobilità, influendo sui bilanci domestici e sulla quotidianità degli italiani. La situazione si presenta come un peso economico crescente che coinvolge molte famiglie nel paese.
Le famiglie italiane si trovano a fronteggiare un aggravio economico senza precedenti per il rifornimento di carburanti, con una spesa extra stimata in circa 150 milioni di euro ogni settimana. Questo aumento vertiginoso, scaturito dalle tensioni nel Medio Oriente, vede un impatto diretto sulle tasche dei consumatori, ma anche un massiccio trasferimento di ricchezza verso i grandi attori del settore petrolifero e verso le casse dello Stato. Secondo le analisi condotte dal Codacons, la dinamica dei prezzi ha generato un surplus di entrate per le compagnie petrolifere pari a 88 milioni di euro settimanali rispetto ai livelli registrati due mesi fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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