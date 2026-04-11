Carambola fra auto finisce sulla colonnina del gas | paura a Ponsacco

Nel primo pomeriggio di oggi, un incidente stradale si è verificato in via Antonio Gramsci a Ponsacco, coinvolgendo più veicoli. Una delle auto, a causa dello scontro, è finita contro una colonnina del gas, provocando un momento di tensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’incidente.

PONSACCO – Pomeriggio di paura nel cuore di Ponsacco, dove un violento incidente stradale ha tenuto col fiato sospeso i residenti di via Antonio Gramsci. Intorno alle 14 due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause che sono tuttora al vaglio delle autorità. L’impatto, estremamente violento, non ha solo causato il ferimento dei due conducenti, ma ha innescato una situazione di potenziale pericolo per l’intera zona. Nello scontro, infatti, una delle auto è finita fuori controllo abbattendosi contro la colonnina del gas di una civile abitazione situata lungo la via. Sul posto sono intervenute immediatamente due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa, che hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza l’area e contenere il rischio di fughe di gas.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Carambola fra auto finisce sulla colonnina del gas: paura a Ponsacco Paura sulla via Ariana, furgone si schianta contro una colonnina del gas. Traffico in tiltMattinata di forti disagi per gli automobilisti in transito sulla via Ariana, l'arteria stradale che collega le città di Valmontone ed Artena che già... Leggi anche: Violenta carambola fra tre auto sulla circonvallazione, una donna in ospedale: disagi sul traffico