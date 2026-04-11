Un cratere sulla superficie lunare porta il nome di Francesco Capuano, un astronomo originario di Manfredonia. La denominazione è stata assegnata in memoria di questo scienziato che ha dedicato parte della sua vita allo studio del cielo. La scelta del nome è stata ufficializzata da un ente internazionale che si occupa di denominazioni celesti. La decisione riflette il riconoscimento del contributo di Capuano nel campo dell’astronomia.

CAPUANUS: IL CRATERE LUNARE IN MEMORIA DI FRANCESCO CAPUANO DI MANFREDONIA, UN ASTRONOMO DI CAPITANATA. La Luna è senza dubbio uno dei corpi celesti più affascinanti e facili da osservare. Ci accompagna da tempi immemorabili e ha ispirato intere generazioni, avvolgendoci con la sua aura protettrice. Grazie alla sua danza gravitazionale attorno al nostro pianeta, ha contribuito a stabilizzare l’asse terrestre, che altrimenti verrebbe strattonato da Sole e Giove come in un gigantesco tiro alla fune. Questo ha evitato al nostro pianeta il destino di Marte, dove l’inclinazione dell’asse di rotazione cambia notevolmente, causando sconvolgimenti climatici nel corso di decine di milioni di anni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Capuanus: il cratere lunare in memoria di Francesco Capuano di Manfredonia, un astronomo di Capitanata

Artemis II: un cratere lunare brilla per l’amore di Reid WisemanL’equipaggio della missione Artemis II ha scelto di dedicare un cratere lunare a Carroll Taylor Wiseman, moglie scomparsa del comandante Reid Wiseman.

Artemis II battezza un cratere lunare in onore della moglie del comandante: è morta di cancro nel 2020Della missione Artemis II si sta parlando in questi giorni per una serie infinita di traguardi storici raggiunti: per la prima volta negli ultimi...