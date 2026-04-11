Capitale della cultura 2027 | convocato un vertice con i capigruppo
È stato inviato a tutti i capigruppo un invito a partecipare alla prossima riunione della commissione, programmata per lunedì 13 aprile. Si tratta di un incontro legato alla candidatura della città a capitale della cultura 2027. La convocazione coinvolge i rappresentanti dei diversi gruppi politici per discutere questioni legate all’organizzazione e alle attività correlate. La riunione si svolgerà in una data già stabilita.
È stato mandato a tutti i capigruppo un invito a prendere parte alla prossima commissione, fissata per lunedì 13 aprile. L’incontro verterà su un tema delicato come Pordenone capitale della cultura. Un argomento sensibile anche alla luce delle recenti dichiarazioni di rilievo da parte di.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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