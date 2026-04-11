Capannori scontro in commissione | il piano urbanistico si blocca

Nella mattinata del 10 aprile, la commissione urbanistica di Capannori non ha potuto continuare i lavori perché non è stato raggiunto il numero legale. La discussione riguardava la gestione urbanistica della Piana, ma l’assenza di alcuni membri ha impedito lo svolgimento regolare della seduta. La situazione ha portato al blocco temporaneo del piano urbanistico in discussione.

La gestione urbanistica della Piana di Capannori è finita nel mirino delle tensioni politiche dopo che la seduta della commissione urbanistica di questa mattina, 10 aprile, non ha potuto svolgersi regolarmente a causa dell’assenza del numero legale. L’intoppo, avvenuto durante una riunione gestita con modalità mista tra presenza fisica e collegamento remoto, è stato causato dalla decisione dell’opposizione di centrodestra di non garantire la partecipazione necessaria, un gesto che segue di pochi giorni il ritiro delle deleghe affidate a Del Carlo. L’impossibilità di procedere con l’esame della pratica è derivata dalla mancanza di una consigliera del Partito Democratico, Laura Lionetti, la cui assenza per motivi personali ha impedito il raggiungimento della quota minima di componenti richiesta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capannori, scontro in commissione: il piano urbanistico si blocca Piano urbanistico generale, illustrato in commissione il lavoro svolto: in primo piano il Documento programmaticoIl sindaco Stefania Signorini: «Il Pug non è soltanto un adempimento normativo: è la visione di Falconara nei prossimi anni» FALCONARA - Prende forma... Ai Tigli, scontro legale in Consiglio di Stato per il piano urbanisticoIl Comune di Verona si costituisce in giudizio contro l'ennesimo ricorso della società La Fossetta per l'area agricola di Montorio Anche il 2026 avrà...