Caos treni ritardi fino a 70 minuti per un guasto sulla linea Roma-Firenze

Da questa mattina, la circolazione dei treni sulla linea tra Roma e Firenze è stata fortemente rallentata a causa di un guasto tecnico nei pressi di Orte. La situazione ha provocato ritardi fino a 70 minuti alla stazione di Santa Maria Novella, creando disagi per i passeggeri in partenza e in arrivo. Le squadre di manutenzione sono intervenute per ripristinare la normale circolazione, ma la situazione resta complessa.

Caos treni alla stazione di Santa Maria Novella con ritardi fino a 70 minuti. Sulla linea Roma-Firenze la circolazione ferroviaria è “fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Orte” dalle 6.30 del mattino. I treni Alta Velocità, Intercity, Regionali “possono.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Treni Roma-Firenze: guasto all’alba sulla linea, ritardi fino a 70 minuti. Poi lo stop Alta VelocitàFIRENZE – Mattinata di caos oggi, 11 aprile 2026, sulla linea ferroviaria convenzionale Roma-Firenze per un guasto tecnico ad Orte.