Caos traffico in piazza Malpighi l' assessore Campaniello | Stiamo studiando soluzioni

Il traffico in piazza Malpighi si è intensificato a causa dei lavori per il tram, creando lunghe code tra piazza Malpighi e via Ugo Bassi. Automobilisti e autisti segnalano notevoli disagi quotidiani, mentre le autorità stanno valutando interventi per alleviare la situazione. La congestione ha portato a rallentamenti e difficoltà negli spostamenti, evidenziando le difficoltà generate dai cantieri aperti nella zona.

Il traffico congestionato dai cantieri del tram e i disagi vissuti da automobilisti e autisti che ogni giorno attraversano la zona tra piazza Malpighi e via Ugo Bassi è un problema per cui “stiamo studiando delle soluzioni”. È il riassunto della risposta che l'assessore alla Mobilità, Michele. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Bus e auto incolonnate a Bologna: traffico in tilt fra piazza Malpighi, via Sant’Isaia e via MarconiBologna, 12 marzo 2026 – Mattinata difficile per i bolognesi transitati dalle vie Barberia e Sant’Isaia. Tunnel subportuale e uscita mancante, il sub commissario: "Aspi sta studiando soluzioni""Lo scorso 5 febbraio - ricorda De Simone - la struttura commissariale ha chiesto alla sindaca Silvia Salis di conoscere e confermare i nominativi... Temi più discussi: Cantieri e traffico nel caos in piazza Emanuele Filiberto; Caos traffico a Porta Santa Croce: la Consulta del Centro storico chiede interventi urgenti; Rivarolo, nuovo ponte del Terzo Valico: strade chiuse e traffico in aumento, spuntano le prime code -; Reggio, Forza Italia denuncia il caos a Piazza De Nava: 30 metri di strada bloccati da mesi · ilreggino.it. Cantiere in piazza Moro, i giorni del caos: tutti alla ricerca dei bus Amtab. Dov’è il capolinea?Gli spostamenti dei mezzi Amtab, benché comunicato sul sito dell’azienda, genera confusione non solo fra i pendolari che si aggirano spaesati, ma anche tra gli stessi baresi fruitori abituali dei bus. msn.com Cantieri del tram, non c'è pace per il traffico: ingorghi e code all'imbocco di corso MilanoPADOVA - Ancora caos traffico legato ai cantieri del tram davanti all'hotel Milano. Dopo la pausa pasquale, martedì si sono aperti i nuovi cantieri del Sir2 in corrispondenza ... ilgazzettino.it schianto a Trieste, incidente in via Flavia: traffico nel caos e un ferito a Cattinara Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q - facebook.com facebook Camion sbanda e si schianta in galleria: traffico nel caos sulla Provinciale x.com