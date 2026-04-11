Un uomo in evidente stato di agitazione ha provocato scompiglio nel tardo pomeriggio di sabato 11 aprile nella stazione di Gallarate, lanciando vetri e creando disordini. L’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario è stato immediato, con Carabinieri, polizia locale e ambulanza che sono arrivati sul posto per gestire la situazione. La stazione è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di sicurezza.

Un uomo in stato di forte agitazione ha scatenato il caos nel tardo pomeriggio di questo sabato 11 aprile presso la zona della stazione di Gallarate, costringendo Carabinieri, polizia locale e personale del 118 a un intervento congiunto. Il soggetto ha manifestato una violenta alterazione psicofisica, urlando e lanciando bottiglie di vetro che si trovavano accumulate sul marciapiede nei pressi della sala scommesse. Nonostante la pericolosità dei vetri lanciati, non si sono registrate altre persone coinvolte nell’accaduto. Una settimana di tensioni ai nodi ferroviari. L’episodio odierno non rappresenta un fatto isolato, ma l’ultimo tassello di una sequenza di disordini che hanno interessato l’area ferroviaria di Gallarate negli ultimi giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Gallarate: uomo fuori controllo lancia vetri in stazione

"Zona stazione fuori controllo, la situazione è intollerabile"“Ancora una volta ci troviamo costretti a denunciare (per l’ennesima volta) la situazione di degrado intollerabile nella zona della stazione di Parma.

Protesta in stazione a Parma: «Sicurezza e decoro fuori controllo, ora basta»Si è svolta nell’area della stazione una partecipata protesta di residenti della zona sostenuta dall’associazione Sos Parma, con Devid Brozzi e...