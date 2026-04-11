Canzonissima | le anticipazioni della quarta puntata

Questa sera, sabato 11 aprile 2026, su Rai 1 va in onda in prima visione la quarta puntata di Canzonissima, con inizio alle 21. La trasmissione presenta nuove esibizioni di artisti e concorrenti che si sfidano sul palco. La puntata prosegue il percorso iniziato nelle precedenti puntate, con un pubblico che segue con interesse le esibizioni e le votazioni. La serata si svolge nel rispetto del palinsesto televisivo programmato.

, 11 aprile 2026. Questa sera, sabato 11 aprile 2026, su Rai 1 in prima visione dalle 21.30 va in onda la quarta puntata di Canzonissima, lo storico format condotto da Milly Carlucci che torna in una formula rinnovata per sei puntate. Si tratta di una trasmissione storica andata in onda dal 1956 al 1975 per un totale di dodici edizioni. Nel cast grandi artisti per celebrare le canzoni più belle e significative della nostra musica. Vediamo insieme tutte le anticipazioni. Anticipazioni, cast, cantanti. Nel cast di Canzonissima troviamo Riccardo Cocciante, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Irene Grandi, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Malika Ayane, Leo Gassmann, Arisa, Vittorio Grigolo, Paolo Jannacci, i Jalisse ed Enrico Ruggeri.🔗 Leggi su Tpi.it

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Canzonissima: le anticipazioni della prima puntataCanzonissima: le anticipazioni della prima puntata, 21 marzo 2026 Questa sera, 21 marzo 2026, su Rai 1 in prima visione dalle 21.

Canzonissima: le anticipazioni della seconda puntataCanzonissima: le anticipazioni della seconda puntata, 28 marzo 2026 Questa sera, sabato 28 marzo 2026, su Rai 1 in prima visione dalle 21.

CANZONISSIMA 2026: I BRANI CHE CANTERANNO GLI ARTISTI NELLA TERZA PUNTATA