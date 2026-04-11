Canzonissima colpo di scena | lei non c’è l’annuncio di Milly Carlucci

Durante la terza puntata di Canzonissima, l’annuncio di Milly Carlucci ha svelato l’assenza di una delle protagoniste previste. La figura che di solito partecipa regolarmente alla trasmissione non è apparsa in studio, lasciando spazio a discussioni tra il pubblico e i media. La conduttrice ha confermato l’assenza senza fornire dettagli sulla motivazione. La mancanza ha suscitato curiosità tra gli spettatori e gli appassionati del programma.

Sorpresa nella terza puntata di Canzonissima, dove tra i protagonisti annunciati è mancata all’appello una delle figure più presenti e riconoscibili di questa prima edizione. L’assenza, arrivata all’ultimo momento, ha spinto la conduttrice Milly Carlucci a intervenire subito in apertura per chiarire la situazione. Durante la presentazione degli artisti in gara, Carlucci ha evidenziato fin da subito la mancanza della cantante, spiegando che il forfait è legato a un problema di salute sopraggiunto poche ore prima della puntata. La conduttrice ha voluto rassicurare il pubblico con parole dirette: Elettra Lamborghini non è riuscita a essere presente in studio perché “non è stata bene nel pomeriggio”, pur tentando fino all’ultimo di partecipare alla serata con un brano a cui è particolarmente legata.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Canzonissima, colpo di scena: lei non c’è, l’annuncio di Milly Carlucci COLPO DI SCENA! MILLY CARLUCCI: “A CANZONISSIMA NON ESISTONO I CONCORRENTI”Dopo il polverone mediatico per le parole di Riccardo Cocciante che ha specificato di essere ospite e non concorrente di Canzonissima, Milly Carlucci... Colpo di scena a Canzonissima: Milly Carlucci rivela che non esistono concorrentiDopo le polemiche nate dalle dichiarazioni di Riccardo Cocciante, che ha voluto precisare di partecipare a Canzonissima in qualità di ospite e non di...