Cantù Asnago arresto cardiaco in pizzeria | rianimata per 20 minuti dalla titolare donna salvata

Durante un normale pranzo in una pizzeria di Cantù Asnago, una donna ha avuto un arresto cardiaco. La titolare del locale ha cominciato immediatamente le manovre di rianimazione, riuscendo a mantenerla stabile per circa venti minuti. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno preso in carico la donna, portandola in ospedale. La prontezza della titolare ha permesso di evitare conseguenze più gravi.

Un pranzo che rischiava di trasformarsi in tragedia e che invece si è concluso con un salvataggio decisivo, grazie alla prontezza di chi si trovava nel posto giusto al momento giusto.È successo a Cantù Asnago, al ristorante pizzeria “Fratelli Coppola”, dove una donna di circa 60 anni si è. 🔗 Leggi su Quicomo.it Donna colpita da arresto cardiaco a Salerno: salvata dai soccorritori del 118Una donna è stata salvata nel tardo pomeriggio di ieri a Salerno dopo essere stata colpita da un improvviso arresto cardiocircolatorio. Leggi anche: Va in arresto cardiaco mentre passeggia sul lungomare, donna salvata dai soccorritori Si parla di: Infarto in pizzeria a Cantù Asnago: viene rianimata dalla titolare e si salva; L’infarto il massaggio la svolta I tre angeli custodi in ambulanza | Così abbiamo salvato una vita. Infarto in pizzeria a Cantù Asnago: viene rianimata dalla titolare e si salvaLa donna di 60 anni è ora ricoverata all’ospedale Manzoni di Lecco. L’episodio da Fratelli Coppola. Provvidenziali i venti minuti di massaggio cardiaco di Katia ... laprovinciadicomo.it