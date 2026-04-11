Canossa video sorveglianza becca il ladro | scappano i furti notturni

Nella zona di Canossa, i carabinieri di San Polo hanno individuato un uomo di 38 anni, senza fissa dimora e di origini marocchine, in relazione a diversi furti avvenuti durante le ore notturne. Le indagini sono state supportate da un sistema di videosorveglianza che ha ripreso i movimenti del sospetto. L’uomo è stato riconosciuto e identificato come responsabile dei furti, che si sono verificati nelle ultime settimane.

I carabinieri della stazione di San Polo hanno identificato un uomo di 38 anni, senza fissa dimora e di origini marocchine, accusato di aver messo a segno una serie di furti nella zona di Canossa. L’azione criminale, avvenuta lo scorso 2 dicembre, ha colpito diverse auto parcheggiate e due abitazioni private, portando via capi d’abbigliamento, due biciclette e carte di credito. L’indagine tecnologica e il bottino del 2 dicembre. Le ricostruzioni degli investigatori dell’Arma sono arrivate dopo mesi di lavoro serrato sui filmati delle telecamere di videosorveglianza. Le immagini hanno permesso di risalire al sospettato di 38 anni, permettendo di ricostruire la dinamica di quella notte di dicembre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Canossa, video sorveglianza becca il ladro: scappano i furti notturni Grottammare: 4 furti notturni, ladro corpulento ripresoIl centro di Grottammare si trova al centro di una serie di furti notturni che hanno colpito negozi, supermercati e stabilimenti balneari. Fidenza, GPS becca il ladro: dorme nell’auto rubata a un anzianoUn uomo di 34 anni, senza fissa dimora e con un passato già segnato da precedenti per reati contro il patrimonio e violazioni legate...