Cane precipita in una cisterna vuota | tratto in salvo dai vigili del fuoco

Una donna che si trovava con il suo cane nelle campagne ha sentito i latrati provenire da una cisterna vuota. Accortasi della situazione, ha chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti per recuperare l’animale. Dopo aver raggiunto il punto, i pompieri sono riusciti a estrarre il cane dalla cisterna e a metterlo in sicurezza. Non ci sono state altre persone coinvolte nell’incidente.

MESAGNE - Una signora, mentre si trovava con il suo cane nelle campagne, ha sentito abbaii e guaiti provenire da una cisterna. E ha dato l'allarme. I vigili del fuoco hanno salvato un altro cane, caduto lì dentro. È accaduto nella mattinata di oggi, sabato 11 aprile 2026, in contrada Guarano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Gatto precipita in un pozzo profondo sette metri, tratto in salvo dai vigili del fuocoLa squadra di Jesi ha provveduto al recupero dell’animale mediante tecniche Saf (Speleo-Alpino-Fluviale) riportandolo in superficie in sicurezza e... Leggi anche: Caduto in una vasca di liquami, i vigili del fuoco portano in salvo il cane Temi più discussi: Nel silenzio del canyon peruviano, risuona un gesto coraggioso: salvato un cane caduto nel vuoto; Cane precipita nel canyon, lui lo salva così: il Video virale; Vagava al centro della carreggiata disorientato: cane salvato dalla polizia a Corato; ? Gioca con il cane, inciampa e batte la testa: è gravissimo in ospedale - BresciaToday. Cane precipita nel canyon, lui lo salva così: il Video viraleLe immagini, diffuse mercoledì 8 Aprile, mostrano un uomo mentre si cala lungo le ripide pareti del canyon per raggiungere un cane precipitato e rimasto intrappolato sul fondo del burrone. La discesa, ... ilmeteo.it Cane corso precipita in una scarpata, salvato quattro giorni dopo dai vigili del fuocoUn cane corso è rimasto intrappolato per quattro giorni sul fondo di una scarpata a Terranova da Sibari, in località Madonna delle Grazie. L’animale, di circa 70 kg, si era allontanato dall’abitazione ... blitzquotidiano.it Cane precipita nel canyon, lui lo salva così: il Video virale - facebook.com facebook