Nel Canavese, il settore dello stampaggio a caldo si trova di fronte a una crisi legata all’aumento dei costi, che potrebbe portare a un collasso dell’industria locale. Un rappresentante sindacale ha evidenziato la preoccupazione riguardo alle conseguenze di questa situazione sulla stabilità dei posti di lavoro e sulla sopravvivenza delle aziende operanti in questa area. La problematica riguarda principalmente le difficoltà di mantenere la produzione a causa delle spese crescenti.

L’allarme lanciato da Giovanni Ambrosio, rappresentante della CGIL per Ivrea e il Canavese, mette in luce un rischio concreto per l’occupazione nel distretto dello stampaggio a caldo. La combinazione tra l’impennata dei costi energetici e il rincaro delle materie prime sta colpendo duramente uno dei poli manifatturieri più strategici del territorio piemontese. I numeri che descrivono la pressione economica sulle imprese locali sono estremamente marcati. Se si analizza il decennio compreso tra il 2013 e il 2023, le tariffe per l’energia elettrica in Italia hanno subito un balzo del 240%, mentre il gas naturale ha registrato una crescita del 65%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canavese: il distretto dello stampaggio rischia il collasso per i costi

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