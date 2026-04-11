Canada e Gran Sasso | la sfida scientifica per la materia oscura

L’Ambasciatrice del Canada in Italia ha visitato questa mattina i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, situati in Italia, per un incontro dedicato alla ricerca sulla materia oscura. La visita si inserisce in un contesto di collaborazione tra le istituzioni canadesi e italiane, con l’obiettivo di approfondire gli studi sui componenti invisibili dell’universo. Durante l’incontro sono stati illustrati i progetti in corso e le tecnologie impiegate nelle sperimentazioni.

L’Ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Golberg, ha visitato nella mattinata di oggi, 10 aprile 2026, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN. La delegata canadese, accompagnata da Enrica Abbate, responsabile delle relazioni esterne, ha esplorato le strutture sotterranee per approfondire la cooperazione scientifica tra i due Paesi, focalizzandosi su progetti di frontiera come lo studio della materia oscura. Il ricevimento presso il polo tecnologico abruzzese è stato guidato dal Presidente dell’INFN, Antonio Zoccoli, insieme al Direttore dei Laboratori, Ezio Previtali. All’incontro hanno partecipato anche i membri della Giunta Esecutiva Marco Ciuchini e Marco Pallavicini, oltre a Veronica Buccheri, che ricopre il ruolo di responsabile del servizio per le relazioni internazionali dell’ente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Canada e Gran Sasso: la sfida scientifica per la materia oscura Ursa Major III: 60 stelle sfidano la materia oscuraLa distinzione tra galassia e ammasso globulare sta crollando sotto il peso di nuove scoperte astronomiche. Skialp al tramonto: sfida e magia notturna sul Gran SassoSabato 11 aprile, il cuore dell’Appennino si preparerà ad accogliere la terza edizione dell’Ostello Sunset Skialp, un evento che segna la conclusione... Temi più discussi: AMBASCIATRICE DEL CANADA IN ITALIA GOLBERG VISITA LABORATORI GRAN SASSO, VERSO TRAGUARDI COMUNI; L’ambasciatrice del Canada in Italia visita i Laboratori Nazionali del Gran Sasso; L’ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Golberg, in visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso; SLAVINA SUL GRAN SASSO: AL VIA LA MACCHINA DEI SOCCORSI CON DRONI PER CERCARE POSSIBILI DISPERSI. L’ambasciatrice del Canada in Italia visita i Laboratori Nazionali del Gran SassoL’ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Golberg, ha visitato oggi i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN ... laquilablog.it Valanga sul Gran Sasso, verifiche in corso per escludere dispersiProvincia - Una valanga si è staccata sul versante aquilano del Gran Sasso, in località Valloni, nel tratto compreso tra Campo Imperatore e Fonte Cerreto, nei pressi della base della funivia. terremarsicane.it Rischio valanghe in Abruzzo: pericolo marcato sul Gran Sasso e moderato su Velino-Sirente, Maiella e Parco nazionale https://www.terremarsicane.it/rischio-valanghe-in-abruzzo-pericolo-marcato-sul-gran-sasso-e-moderato-su-velino-sirente-maiella-e-parco - facebook.com facebook