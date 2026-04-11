Un sondaggio condotto dall’Istituto Piepoli mostra Giuseppe Conte con il 55% di consensi tra gli elettori del Campo Largo, mentre la sua avversaria si ferma a una distanza significativa. Il rilevamento si concentra sui rapporti di forza all’interno della coalizione in vista di possibili consultazioni primarie. I risultati indicano una netta preferenza per Conte rispetto alla candidata che lo insegue.

Un recente rilevamento dell’Istituto Piepoli ha delineato i rapporti di forza all’interno del Campo Largo, evidenziando come Giuseppe Conte sia la figura più apprezzata tra gli elettori della coalizione in vista di eventuali consultazioni primarie. Il sondaggio ha analizzato il consenso verso tre protagonisti politici, mettendo in luce una netta distinzione nelle preferenze tra le diverse anime del centrosinistra. I dati raccolti mostrano un primato significativo per il leader del Movimento 5 Stelle, che ha ottenuto il 55% dei consensi complessivi nell’area del Campo Largo. La sua popolarità si manifesta con vigore soprattutto tra la base del suo movimento, dove raggiunge l’85% delle preferenze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campo Largo: Conte domina con il 55%, Schlein insegue con distacco

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