Campionati nazionali di Chimica tra i finalisti c' è uno studente del liceo ' Lanza'
Tra i partecipanti ai Campionati Nazionali di Eccellenza in Chimica, promossi dalla Società Chimica Italiana, c’è anche uno studente di un liceo locale. La competizione, attiva dal 1984, coinvolge studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da diverse regioni italiane. Si tratta di una delle principali iniziative dedicate a promuovere le competenze scientifiche tra i giovani.
I Campionati Nazionali di Eccellenza (Giochi della Chimica), promossi dalla Società Chimica Italiana e attivi dal 1984, rappresentano una delle principali competizioni scientifiche a livello nazionale, dedicate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.Nell’edizione in corso, uno.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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