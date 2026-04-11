Firenze, 11 aprile 2026 - Una fiaba contemporanea ambientata in due paesi immaginari, Bibbi e Poppi, dove si parlano lingue diverse ma dove, quasi per magia, due bambini riescono comunque a capirsi. Da questa premessa nasce " Tippi e Toppi”, lo spettacolo ispirato all’omonimo libro illustrato di Hugh Cushing, in programma domenica 12 aprile alle ore 16.30 al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (piazza Dante 23). In scena, per la regia di Livio Valenti, Lorenzo Bachini e Cinzia Corazzesi in una narrazione coinvolgente che mette al centro il tema dell’amicizia e della comprensione reciproca, mostrando come le differenze possano diventare una risorsa anziché un ostacolo, intreccio tra fantasia, emozione e riflessione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campi, in scena la fiaba contemporanea Tippi e Toppi

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