Camionista accoltellato a Rubiera denunciato un 27enne

Nella mattina di ieri, un camionista è stato accoltellato nella zona industriale di Rubiera. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini e, dopo aver raccolto le testimonianze, hanno identificato un uomo di 27 anni come presunto responsabile dell'aggressione. Successivamente, il soggetto è stato denunciato per lesioni personali aggravate. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale per le cure del caso.

Rubiera (Reggio Emilia), 11 aprile 2026 – I carabinieri hanno identificato e denunciato il presunto autore dell’accoltellamento di un collega camionista, avvenuto l’altra mattina nella zona industriale di Rubiera. Un episodio avvenuto al culmine di una lite tra autisti, che erano in attesa di effettuare operazioni di carico e scarico merci in un’azienda. L'aggressore, dopo un’iniziale fuga, si è presentato spontaneamente in caserma ed è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Si tratta di un camionista 27enne residente a Rubiera. L’episodio si è verificato in via Torino, nell’area esterna ad una ditta. Il diverbio sarebbe nato per banali motivi di viabilità tra due camionisti in sosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camionista accoltellato a Rubiera, denunciato un 27enne E' morto in ospedale il 27enne accoltellato in borgo RiccioIl giovane, originario della Repubblica Dominicana, era stato ricoverato nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo nel reparto di Rianimazione del... Parma, 27enne accoltellato muore in ospedale: indagata la fidanzataLa giovane italiana-cubana, unica presente al momento dell’aggressione, è indagata per omicidio volontario aggravato dal legame affettivo La...