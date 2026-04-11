Il Milan sta considerando di lasciare partire Estupiñán durante il calciomercato, con la società che avrebbe individuato il suo sostituto in un giovane giocatore belga nato nel 2005, attualmente in forza al Bruges. La strategia del club sembra orientata a rinforzare la rosa con un profilo promettente, mentre il trasferimento di Estupiñán sembra essere uno degli obiettivi principali in questa sessione di mercato.

Il calciomercato del Milan per la stagione 2026-27 è già cominciato con una strategia chiara: cedere i giocatori che poco hanno convinto e puntare su un mix di giovani talenti e profili più esperti. La possibile partenza in estate di Pervis Estupiñán, valutato circa 17 milioni di euro, apre un buco sulla corsia sinistra, inevitabilmente da colmare. Tare e Moncada hanno già individuato il nome giusto e l'erede si trova in Belgio. Un classe 2005 del Bruges che sta incantando l'Europa. Furlani, Tare e Allegri - in un summit di calciomercato svoltosi in sede al Milan verso la metà del mese di marzo - hanno delineato la duplice strategia da tenere nel corso dell'estate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, via Estupinan? Tare ha individuato il suo erede in Belgio

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