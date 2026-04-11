Calciomercato Inter passi avanti per Tarik Muharemovic

Sul fronte del calciomercato, l'Inter sta facendo progressi per assicurarsi le prestazioni di Tarik Muharemovic, difensore che figura tra i primi nomi nella lista. La trattativa è in corso da alcuni mesi, con aggiornamenti che indicano un interesse concreto del club a portare il giocatore in rosa. La situazione sembra aver fatto passi avanti nelle ultime settimane, anche se ancora non sono stati definiti dettagli specifici.

Tra i primi nomi della lista difensiva di calciomercato dell’Inter c’è quello di Tarik Muharemovic. Non di certo una novità, in quanto la voce circola già da diversi mesi. Eppure secondo le ultime indiscrezioni la Beneamata avrebbe fatto passi avanti nella trattativa che potrebbe portare il bosniaco in nerazzurro. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, passi avanti per Tarik Muharemovic Leggi anche: Calciomercato Inter, per Tarik Muharemovic c’è il “rischio” Mondiale Calciomercato Inter, accelerata per Muharemovic: nerazzurri avanti nella trattativa. Tutti i dettagliCalciomercato Inter, accelerata per Muharemovic: nerazzurri avanti nella trattativa. Argomenti più discussi: Calciomercato Inter, il centrocampo cambia volto: chi entra e chi esce; Calciomercato Lazio – Trattative live per Arnau Martinez e Valincic; Calciomercato Inter, passi avanti per Tarik Muharemovic; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: l'Inter insiste per Muharemovic, novità Ruan. Inter, passi in avanti per il rinnovo di Mkhitaryan? La situazioneA pochi giorni dal playoff tra Italia e Irlanda del Nord per accedere ai Mondiali, i campionati di tutto il mondo si sono fermati per la pausa nazionali. È questo il caso dell’Inter, che attualmente s ... gonfialarete.com #Calciomercato #Milan, #Solet osservato speciale in casa #Udinese: possibile scippo all’ #Inter #SempreMilan #ACMilan x.com Passione Inter. . Nuovo infortunio per Lautaro Martinez, formazioni Como-Inter, parla Chivu, Dumfries, calciomercato e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. P - facebook.com facebook