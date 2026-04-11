Calcio risultati Serie A Udinese decima a quota 43 punti

Nella 32esima giornata di Serie A, l'Udinese ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Milan, portandosi a quota 43 punti e posizionandosi decima in classifica. La giornata si è aperta con la partita tra Roma e Pisa, conclusa 3-0, e con altre sfide come Cagliari-Cremonese, vinta 1-0, e Torino-Verona, terminata 2-1. La partita tra Milan e Udinese si è disputata alle ore 20.

Roma, 11 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 32esima giornata di serie A dopo Milan-Udinese 0-3 32esima giornata Roma-Pisa 3-0, Cagliari-Cremonese 1-0, Torino-Verona 2-1; Milan-Udinese 0-3; ore 20.45 Atalanta-Juventus. Domenica 12 aprile, ore 12.30 Genoa-Sassuolo; ore 15 Parma-Napoli; ore 18 Bologna-Lecce; ore 20.45 Como-Inter. Lunedì 13 aprile ore 20.45 Fiorentina-Lazio. Classifica: Inter 72, Milan 63, Napoli 62, Como 58, Juventus, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 45, Lazio 44, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 39, Parma 35, Genoa, Cagliari 33, Fiorentina 32, Cremonese, Lecce 27, Verona, Pisa 18. 33ª giornata Venerdì 17 aprile, ore 18.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Calcio, risultati serie A: Torino a quota 26 punti Calcio, risultati di A: scatto Udinese, quota 35Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.