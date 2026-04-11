Calcio Femminile Le neroverdi visitano la città La squadra ospite a Palazzo Ducale

Da sport.quotidiano.net 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le calciatrici del Sassuolo Femminile sono state accolte nella città per una visita ufficiale. La squadra è stata ricevuta presso il Palazzo Ducale, dove sono state mostrate alcune aree storiche della città. L’evento si inserisce in un calendario di incontri tra il club e le istituzioni locali, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra sport e territorio. La visita si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti.

SASSUOLO Il Sassuolo Femminile alla scoperta di.. Sassuolo. Il Comune, in collaborazione con il Sasol Club, ha coinvolto le ragazze di Salvatore Colantuono in un’iniziativa che ha visto il gruppo squadra e lo staff ospiti di una vista guidata al Palazzo Ducale di Sassuolo, il più importante e rappresentativo monumento cittadino e polo museale tra i più apprezzati in Regione, meta di quasi 25mila visitatori l’anno. La pausa del massimo campionato – il Sassuolo torna in campo sabato 25 aprile, in trasferta contro la Lazio – ha infatti permesso all’altra metà del cielo neroverde di vivere un momento di condivisione che ha coinvolto il gruppo squadra in un percorso alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi della città, tra storia, arte e identità locale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio femminile le neroverdi visitano la citt224 la squadra ospite a palazzo ducale
© Sport.quotidiano.net - Calcio Femminile. Le neroverdi visitano la città. La squadra ospite a Palazzo Ducale

Leggi anche: Calcio femminile. Le neroverdi sfiorano l’impresa con la Roma. Colantuono ko al debutto: "Buon atteggiamento»

Leggi anche: Napoli Women, squadra di calcio femminile senza casa in città: Zabatta e Ferrante studiano il caso

Temi più discussi: Napoli Femminile vs Sassuolo Femminile: Risultato in Diretta Streaming Serie A femminile 2023-2024; Il Sassuolo Femminile in visita al Palazzo Ducale; SASSUOLO FEMMINILE, IL MILAN PASSA AL RICCI, NEROVERDI BATTUTE 0-3; Rosa Sedriano - Femminile Serie C Girone A Italia.

calcio femminile calcio femminile le neroverdiCalcio femminile, le migliori italiane della 18ª giornata di Serie A. Giugliano illumina, Nischler tuttocampistaAndiamo ad analizzare le migliori giocatrici italiane che si sono distinte nella 18ª giornata del campionato di calcio femminile di Serie A. Nomi che già ... oasport.it

Women4Football premia le eccellenze del calcio femminile a FirenzeIl calcio femminile italiano si prepara a vivere uno dei suoi momenti più significativi con la nuova edizione di Women4Football, l’evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori per premiare ... it.blastingnews.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.