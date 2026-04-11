Calcio Femminile Le neroverdi visitano la città La squadra ospite a Palazzo Ducale

Le calciatrici del Sassuolo Femminile sono state accolte nella città per una visita ufficiale. La squadra è stata ricevuta presso il Palazzo Ducale, dove sono state mostrate alcune aree storiche della città. L’evento si inserisce in un calendario di incontri tra il club e le istituzioni locali, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra sport e territorio. La visita si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti.

SASSUOLO Il Sassuolo Femminile alla scoperta di.. Sassuolo. Il Comune, in collaborazione con il Sasol Club, ha coinvolto le ragazze di Salvatore Colantuono in un’iniziativa che ha visto il gruppo squadra e lo staff ospiti di una vista guidata al Palazzo Ducale di Sassuolo, il più importante e rappresentativo monumento cittadino e polo museale tra i più apprezzati in Regione, meta di quasi 25mila visitatori l’anno. La pausa del massimo campionato – il Sassuolo torna in campo sabato 25 aprile, in trasferta contro la Lazio – ha infatti permesso all’altra metà del cielo neroverde di vivere un momento di condivisione che ha coinvolto il gruppo squadra in un percorso alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi della città, tra storia, arte e identità locale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Femminile. Le neroverdi visitano la città. La squadra ospite a Palazzo Ducale Leggi anche: Calcio femminile. Le neroverdi sfiorano l’impresa con la Roma. Colantuono ko al debutto: "Buon atteggiamento» Leggi anche: Napoli Women, squadra di calcio femminile senza casa in città: Zabatta e Ferrante studiano il caso Temi più discussi: Napoli Femminile vs Sassuolo Femminile: Risultato in Diretta Streaming Serie A femminile 2023-2024; Il Sassuolo Femminile in visita al Palazzo Ducale; SASSUOLO FEMMINILE, IL MILAN PASSA AL RICCI, NEROVERDI BATTUTE 0-3; Rosa Sedriano - Femminile Serie C Girone A Italia. Calcio femminile, le migliori italiane della 18ª giornata di Serie A. Giugliano illumina, Nischler tuttocampistaAndiamo ad analizzare le migliori giocatrici italiane che si sono distinte nella 18ª giornata del campionato di calcio femminile di Serie A. Nomi che già ... oasport.it Women4Football premia le eccellenze del calcio femminile a FirenzeIl calcio femminile italiano si prepara a vivere uno dei suoi momenti più significativi con la nuova edizione di Women4Football, l’evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori per premiare ... it.blastingnews.com Retail e lifestyle: il calcio femminile entra nel fashion system. L'Arsenal Women amplia la propria strategia commerciale con il lancio della prima collaborazione retail ufficiale della sua storia: AWFC x Good Squish. Un’operazione che va oltre il semplice mer - facebook.com facebook Il calcio femminile cresce, fa rumore, riempie gli stadi. Ma chi decide, chi urla le indicazioni dal bordo del campo, chi sceglie la formazione, quasi sempre è un uomo. La FIFA ha deciso di forzare il cambiamento x.com