Cagliari Giulini rompe il silenzio | unità per salvezza e nuovo stadio

Dopo la partita giocata all’Unipol Domus, il presidente del Cagliari ha parlato di fronte ai media. Ha chiesto ai tifosi e alla società di lavorare insieme per affrontare le difficoltà che si presentano. Lo stesso ha sottolineato l’importanza di mantenere unita la squadra in vista delle prossime sfide e delle questioni legate al futuro dello stadio.

Al termine dell’incontro disputato all’Unipol Domus, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha lanciato un appello alla coesione interna per affrontare le sfide imminenti. Il vertice del club ha sottolineato come la vittoria ottenuta contro la Cremonese non elimini le difficoltà tecniche e il rischio di sofferenza nelle prossime fasi della stagione, evidenziando la necessità di restare uniti sia per garantire la permanenza nella massima serie che per la realizzazione del nuovo impianto sportivo. L’equilibrio tra gestione tecnica e obiettivi sportivi. Nonostante l’esito positivo contro la Cremonese, il clima nel reparto tecnico rimane improntato alla cautela.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, Giulini rompe il silenzio: unità per salvezza e nuovo stadio Leggi anche: Meloni rompe il silenzio sulla guerra in Iran: “Serve unità nazionale” Cagliari - Hellas Verona, le probabili formazioni. Silenzio stampa per i gialloblu e la salvezza appesa a un filoMister Zanetti non ha parlato alla vigilia del match contro i sardi in programma sabato sera. CAGLIARI, GIULINI VENDE DAVVERO | RIVOLUZIONE RADICALE IL CLUB STA PER CAMBIARE PADRONE!