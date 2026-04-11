Cagliari-Cremonese | 27 ragazzi di Villa Melis allo stadio per inclusione

Sabato 11 aprile 2026, ventisette giovani provenienti dalla struttura Villa Melis si trovano allo stadio di Cagliari per assistere alla partita tra il Cagliari e la Cremonese. L’evento vuole offrire ai ragazzi un’occasione di sport e socializzazione, favorendo momenti di condivisione tra i partecipanti e il pubblico presente. La giornata si svolge nel rispetto delle regole e con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attraverso lo sport.

Ventisette giovani provenienti dalla struttura Villa Melis si preparano a vivere un pomeriggio di sport e condivisione a Cagliari, dove oggi, sabato 11 aprile 2026, assisteranno alla sfida calcistica tra il Cagliari e la Cremonese. L’iniziativa, denominata Un giorno allo stadio, è stata concepita dall’associazione Roby nel cuore in stretta sinergia con il Comune di Nuoro, trasformando un incontro sportivo decisivo per la salvezza della squadra rossoblù in un momento di profonda inclusione sociale. Il legame tra territorio e sport: oltre la semplice partita. L’organizzazione di questa giornata non nasce solo dal desiderio di vedere del calcio, ma da un progetto che affonda le radici nel ricordo di Roberto, una giovane promessa del mondo calcistico scomparsa prematuramente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari-Cremonese: 27 ragazzi di Villa Melis allo stadio per inclusione Cagliari-Cremonese: Doveri e i rossoblù, un legame di 27 gareDaniele Doveri dirigerà l’incontro tra Cagliari e Cremonese previsto per sabato 11 aprile presso lo stadio Unipol Domus, nell’ambito della 32a... Bryan Colangelo in visita allo stadio Unipol Domus di CagliariNel contesto del progetto di valorizzazione della struttura sportiva a Cagliari, noto come Unipol Domus, emergono riflessioni sul contributo di...