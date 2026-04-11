Cagliari-Cremonese 1-0 | Esposito inchioda i grigiorossi al terz’ultimo posto

Il 11 aprile 2026, la Cremonese ha subito una sconfitta per 1-0 contro il Cagliari in una partita valida per la salvezza. La rete decisiva è stata segnata da Esposito, che ha garantito ai sardi i tre punti. La Cremonese si trova attualmente al terz’ultimo posto in classifica, insieme al Lecce, che giocherà la sua prossima partita contro il Bologna. La vittoria del Cagliari ha rafforzato la posizione dei sardi nella zona bassa della classifica.

Cremona, 11 aprile 2026 – Pesantissimo stop per la Cremonese che perde lo scontro salvezza con il Cagliari: decide Esposito, grigiorossi che restano inchiodati al terz’ultimo posto, a braccetto con il Lecce che scenderà in campo domani col Bologna. Dalla Sardegna segnali allarmanti: reazione tiepida, troppo tiepida dopo lo svantaggio. Così si fa durissima. Giampaolo ritrova Cagliari, dove ha debuttato in A: due volte esonerato, tre volte richiamato, un gran rifiuto (“Non torno, la dignità non ha prezzo”). Il tecnico deve rinunciare ancora a Vardy, oltre a Thorsby e Maleh, ma r itrova Baschirotto e lancia Okereke al fianco di Bonazzoli. Ritrova la Sardegna anche Luperto, dopo l’addio amaro di qualche mese fa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cagliari-Cremonese 1-0: Esposito inchioda i grigiorossi al terz’ultimo posto Leggi anche: La Fiorentina espugna Bologna, 1-2. Onora Commisso e aggancia il terz'ultimo posto Cagliari-Cremonese 1-0, Esposito fa respirare PisacaneCagliari, 11 aprile 2026 - Il Cagliari per scacciare la paura dopo ben 4 sconfitte di fila e la Cremonese invece per allontanarsi dalla zona rossa,... Cagliari-Verona 4-0: gol e highlights | Serie A