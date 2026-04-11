Nel primo trimestre del 2026, all’aeroporto di Cagliari-Elmas sono stati sequestrati 22 carichi di merci contraffatte durante controlli delle forze dell’ordine. Le operazioni di verifica hanno portato al sequestro di diversi pacchi contenenti prodotti falsificati, senza che siano stati segnalati incidenti o arresti. L’attività ha coinvolto unità specializzate nella prevenzione della contraffazione, con verifiche che si sono svolte in diverse occasioni nel periodo.

Il primo trimestre del 2026 si chiude con un bilancio di intensa attività operativa presso l’aeroporto di Cagliari-Elmas, dove le forze dell’ordine hanno intercettato un totale di 22 carichi di merci contraffatte. Le operazioni, condotte congiuntamente dai militari della Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), hanno permesso di bloccare flussi di merce illegale destinata al mercato locale. Nello specifico, la maggior parte degli interventi — ben 20 occasioni — ha riguardato il controllo accurato di spedizioni e bagagli, portando al fermo di articoli di pelletteria, orologi, calzature sportive e capi di abbigliamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, blitz all’aeroporto: 22 carichi di falsi intercettati

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