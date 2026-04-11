Cagliari Angelozzi nel pre partita | Affrontiamo la Cremonese con un altro spirito è importantissimo aver recuperato giocato

Nel pre partita di Cagliari Cremonese, Guido Angelozzi ha parlato ai microfoni di Dazn, commentando l'imminente sfida che si disputerà a San Siro. Ha dichiarato che la squadra affronta l'incontro con un nuovo spirito e ha sottolineato l’importanza di aver recuperato alcuni giocatori in vista della partita. Queste dichiarazioni sono state fatte prima dell’inizio dell’incontro tra le due squadre.

Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermato Calciomercato Bologna, l’esplosione di Jonathan Rowe: la Premier League chiama, la posizione del club rossoblù è questa! Cosa succederà in estate Cagliari, Angelozzi nel pre partita: «Affrontiamo la Cremonese con un altro spirito, è importantissimo aver recuperato giocato» Gimenez si racconta: «La mia voglia di rappresentare il Milan mi ha spinto a giocare da infortunato ma poi.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, Angelozzi nel pre partita: «Affrontiamo la Cremonese con un altro spirito, è importantissimo aver recuperato giocato» Cagliari, Angelozzi nel pre gara: «Noi giochiamo sempre cercando di vincere, di fare la partita. Spero che…»Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Materazzi va alla Juventus?... Angelozzi pre partita: «Giochiamo sempre per vincere, spero che...»Prima della sfida tra Parma e Cagliari, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026, il direttore sportivo dei rossoblù, Angelozzi, ha parlato...